© Foto: UnsplashDie neue Macht der Kleinanleger verändert die Märkte. Goldman Sachs hat analysiert, wo ihre Käufe Rekorde treiben - und wo sie aussteigen.Goldman Sachs sieht Privatanleger inzwischen als entscheidenden Faktor am US-Aktienmarkt. In ihrem taktischen Fondsflussbericht betonen die Analysten Gail Hafif, Brian Garrett und Lee Coppersmith, dass diese Gruppe mittlerweile einen erheblichen Einfluss auf die Richtung großer Indizes ausübt. An Spitzentagen im laufenden Jahr stellten sie mehr als 28 Prozent des gesamten Handelsvolumens im S&P 500. Ungleichgewichte bei Käufen oder Verkäufen korrelieren stark mit der Indexentwicklung und verstärken so Marktschwankungen. Ein weiterer Hinweis auf die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE