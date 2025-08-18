© Foto: Sipa USA - Sipa USADie Tesla-Aktie zeigte sich am Montag im frühen Handel schwächer. Nach fünf Gewinntagen in Folge droht dem Papier nun möglicherweise eine Verlustserie. Der aktuelle Kurs von Tesla liegt rund sechs US-Dollar über dem Schlussstand vom 20. Juni, dem Tag, an dem das Unternehmen seinen Robo-Taxi-Dienst in Austin startete. Für Investoren war der Start ein Signal dafür, dass autonomes Fahren den Elektroautobauer in eine neue Wachstumsphase führen könnte. Die Begeisterung am Markt ebbte jedoch rasch ab. Die Aktie konnte seitdem aber keine weitere Dynamik entwickeln. Viele Anleger scheinen nun auf klare Signale zu warten, etwa eine Ausweitung des Dienstes auf weitere Städte oder den Verzicht auf …Den vollständigen Artikel lesen ...
