Der US-Autohersteller verzeichnete im Juli einen Anstieg der Verkäufe von in China hergestellten Elektrofahrzeugen um 15,3% im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt wurden 74.117 Einheiten abgesetzt, was einer Steigerung von 4,4% gegenüber dem Vormonat entspricht. Diese Zahlen markieren eine positive Entwicklung nach einer Reihe von monatlichen Rückgängen in der Produktion des Shanghai-Werks, das als produktivste Anlage des Unternehmens weltweit gilt.

Wettbewerbssituation auf dem chinesischen Markt

Trotz des Wachstums steht der Autohersteller vor intensivem Wettbewerb auf dem chinesischen Markt. Ein lokaler Konkurrent konnte seine Verkäufe im gleichen Zeitraum um 30,5% steigern und erreichte mit 340.799 verkauften Einheiten einen neuen Monatsrekord. Insgesamt stiegen die Verkäufe von Elektro- und Hybridfahrzeugen in China im Juli um 31% im Jahresvergleich, fielen jedoch im Vergleich zum Vormonat um 5% auf etwa 722.000 Einheiten.

Tesla Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...