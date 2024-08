Paris - Die deutschen Dressurreiter haben bei den Olympischen Sommerspielen in Paris den Mannschaftswettbewerb gewonnen.



Das Team aus Jessica von Bredow-Werndl, Isabel Werth und Frederic Wandres sicherte sich am Samstag die Goldmedaille mit 0,121 Punkten vor Dänemark, dahinter folgte Großbritannien. Nach dem ersten Durchgang, den Frederic Wandres auf Bluetooth absolvierte, lagen die Deutschen noch auf dem Bronzerang. Ein starker Ritt knapp unter den 80 Prozent von Isabell Werth mit Wendy transportierte sie dann jedoch an die Spitze.



Vor dem letzten Durchgang erhöhte das dänische Team mit dem besten Einzellauf des Tages noch einmal den Druck auf Deutschland. Doch von Bredow-Werndl blieb ruhig und sicherte ihrer Mannschaft in einem Herzschlag-Finale knapp den Sieg.



Für Altmeisterin Werth ist es ein historischer Erfolg. Mit ihrem achtem Gold zieht sie in der historischen Bestenliste mit Kanutin Birgit Fischer gleich, hat jedoch eine silberne Medaille mehr und ist somit nun Spitzenreiterin.



Die vierte Goldmedaille bei diesen Spielen bringt Deutschland im Medaillenspiegel auf den zehnten Platz.