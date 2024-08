Am Samstag hat Berkshire Hathaway aktuelle Quartalszahlen präsentiert. Dabei überrascht Chef Warren Buffett erneut die Märkte: Er hat seine größte Position um fast die Hälfte verkleinert. Per Ende Juni sind nun 390 Millionen Apple-Aktien weniger im Beteiligungs-Portfolio. Berkshires Barbestand wächst auf einen neuen Rekord.Berkshire Hathaway hat im zweiten Quartal rund 390 Millionen Apple-Aktien verkauft. Aus der Gewinnmeldung zum Q2 geht hervor, dass die Beteiligung am iPhone-Hersteller am Ende ...

