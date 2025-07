Der DAX hat zuletzt eine imposante Rekordjagd hingelegt. In der vergangenen Woche stieg er in der Spitze bis auf 24.639 Punkte. In der neuen Handelswoche droht die Lage allerdings deutlich ungemütlicher zu werden. Die Vorgaben von der Wall Street sind schwach. Die Zollthematik rückt wieder vermehrt ...