Berlin - Die Zustimmung für die Ampel-Regierung fällt bei Insa auf den niedrigsten Wert seit ihrem Bestehen. Im "Sonntagstrend", den das Meinungsforschungsinstitut wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, kommen SPD, Grüne und FDP zusammen nur noch auf 30 Prozent. Das sind 22 Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl und noch mal ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche.



Die Grünen verlieren im Vergleich zur Vorwoche einen Prozentpunkt und erreichen 10 Prozent. SPD (15 Prozent) und FDP (5 Prozent) stagnieren. Für die Grünen ist es der niedrigste Umfragewert im von Insa gemessenen "Sonntagstrend" seit 2018. Stärkste Kraft bleibt die Union mit 31 Prozent (+1 Prozentpunkt). CDU/CSU haben damit alleine mehr Zustimmung als die Ampel-Parteien zusammen.



Zweitstärkste Partei ist die AfD (18 Prozent, keine Veränderung), das Bündnis Sahra Wagenknecht verliert einen Prozentpunkt (9 Prozent), die Linke kommt auf 3 Prozent (keine Veränderung). 9 Prozent der Wähler würden ihr Kreuz bei einer der sonstigen Parteien machen (+ 1 Prozentpunkt).



Für die "Bild am Sonntag" hat Insa 1.199 Personen im Zeitraum vom 29. Juli bis zum 2. August 2024 befragt (TOM). Frage: Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen"