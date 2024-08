Bei Qiagen feierten in der vergangenen Woche die Bullen. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 7,47 Prozent. Mit Zugewinnen beendete der Titel insgesamt drei der fünf Handelstage. Dabei verzeichnete Qiagen am Montag den höchsten Tagesgewinn der Woche mit einem Plus von 4,76 Prozent. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo? Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. ...

