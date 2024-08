Was für eine Woche an den US-Märkten, aber auch in Europa. US-Aktien gingen mit hohen Erwartungen in die Berichtssaison, aber selbst Skeptiker dürften vom Tempo der Korrektur nun überrascht sein. Die Zahlen der Big-Tech-Aktien wurden insgesamt sehr durchwachsen aufgenommen und die Sorge um den K.I-Hype nimmt zu. Beim DAX sahen wir am Donnerstag den schwächsten Handelstag seit einem Jahr. Dazu kommt die große "R-Frage". Geht die US-Wirtschaft in die Rezession? Arbeitsmarktdaten und Einkaufsmanagerindizes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...