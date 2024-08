Darmstadt - Zum Abschluss des ersten Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga hat der SV Darmstadt 98 seinen Heimauftakt gegen Fortuna Düsseldorf 0:2 verloren.



Das Duell zwischen dem Bundesliga-Absteiger und dem Relegationsverlierer hielt in der ersten Halbzeit nicht, was es auf dem Papier versprochen hatte. Die Hessen agierten zunächst zurückhaltend und konnten erst nach einer halben Stunde etwas Druck aufbauen. Wirklich gefährliche Aktionen gab es aber auf beiden Seiten selten.



Dementsprechend war es nach dem Pausentee ein Standard, der das Spiel etwas an Fahrt aufnehmen ließ. Shinta Appelkamps Freistoß lenkte Darmstadt-Neuzugang Aleksandar Vukotic ins eigene Tor. Die Lilien drängten anschließend verstärkt auf das Tor der Düsseldorfer. Doch kurz vor Schluss flog Darmstadts Othmane El Idrissi wegen einer Notbremse vom Platz. In der 84. Minute sorgte Tim Rossmann gegen den dezimierten Absteiger für die Vorentscheidung.



Am nächsten Samstag empfängt die Fortuna den Karlsruher SC. Einen Tag später gastieren die Darmstädter beim SC Paderborn.



Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: SpVgg Greuther Fürth - Preußen Münster 3:1, SSV Ulm - 1. FC Kaiserslautern 1:2.