Kriew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ersten F-16-Kampfjets seines Landes vorgestellt. "Wir befinden uns jetzt in einer neuen Entwicklungsphase der Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine", sagte Selenskyj in einer am Sonntag veröffentlichten Videoansprache auf einem Militärstützpunkt.



Auf den veröffentlichten Bildern war zu sehen, wir Selenskyj teils maskierten Soldaten die Hand schüttelt, mutmaßlich F-16-Piloten. Im Hintergrund sind zwei Maschinen dieses Typs unter Tarnnetzen zu sehen.



"Wir haben Hunderte von Treffen und Verhandlungen abgehalten, um die Fähigkeiten unserer Luftfahrt, Luftverteidigung und Verteidigungskräfte zu stärken", sagte Selenskyj. "Wir haben oft das Wort 'unmöglich' als Antwort gehört, aber wir haben möglich gemacht, was unser Ehrgeiz war, unser Verteidigungsbedürfnis, und jetzt ist es Realität an unserem Himmel: F-16 in der Ukraine, das haben wir sichergestellt."



Er sei "stolz auf alle unsere Jungs, die diese Flugzeuge gekonnt beherrschen und bereits begonnen haben, sie für unser Land einzusetzen", so der ukrainische Präsident.