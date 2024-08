Südfrüchte sind vor allen Dingen in den Sommermonaten beliebt und bringen Urlaubsgefühle nach Hause. Wie das Statistische Landesamt in Bad Ems berichtet, ist die Nachfrage hierzulande in den vergangenen Jahren drastisch gestiegen: Im Jahr 2023 wurden 40.652 Tonnen Kokosnüsse, Ananas, Guaven, Mangos, Wassermelonen, Melonen und Papayas nach Rheinland-Pfalz importiert - ein...

Den vollständigen Artikel lesen ...