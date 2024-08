Die Ernte der Birnen der Sorte "Santa Maria" hat in Gürsu, Bursa, in der Türkei begonnen. Es wird ein Ertrag von über 50.000 Tonnen in Gürsu und 100.000 Tonnen in Bursa erwartet. Trotz extremer Temperaturen von 40 Grad helfen Universitätsstudenten aufgrund eines Arbeitskräftemangels. Bildquelle: Pixabay Der Ertrag ist im Vergleich zum Vorjahr um 30 %...

