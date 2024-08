Das Instrument EIN3 DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.08.2024

The instrument EIN3 DE0005654933 EINHELL GERMANY VZO O.N. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.08.2024 and ex capital adjustment on 06.08.2024



Das Instrument NYG1 AU000000POS4 POSEIDON NICKEL LTD. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.08.2024

The instrument NYG1 AU000000POS4 POSEIDON NICKEL LTD. EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.08.2024



Das Instrument DU8 AU000000GTG7 GENETIC TEC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.08.2024

The instrument DU8 AU000000GTG7 GENETIC TEC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.08.2024 and ex capital adjustment on 06.08.2024



Das Instrument H1Y CA8583351025 STEER TECHNOLOGIES INC. EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.08.2024

The instrument H1Y CA8583351025 STEER TECHNOLOGIES INC. EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.08.2024 and ex capital adjustment on 06.08.2024



Das Instrument AU4 AU000000AUC7 AUSGOLD LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.08.2024 und ex Kapitalmassnahme am 06.08.2024

The instrument AU4 AU000000AUC7 AUSGOLD LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.08.2024 and ex capital adjustment on 06.08.2024