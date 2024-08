Der Halbleiterriese Infineon verzeichnete im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 einen Umsatzrückgang von 9 Prozent auf 3,70 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr. Trotz dieses Rückgangs bleibt der Konzern optimistisch und prognostiziert für das vierte Quartal einen Umsatz von etwa 4,0 Milliarden Euro. Der Gewinn sank im dritten Quartal um 52 Prozent auf 403 Millionen Euro, was zu einem Rückgang des Gewinns pro Aktie von 0,63 Euro auf 0,30 Euro führte.

Ausblick für das Gesamtjahr 2024

Für das Gesamtjahr 2024 rechnet Infineon mit einem Umsatz von rund 15,0 Milliarden Euro, was innerhalb der zuvor prognostizierten Spanne liegt. Die bereinigte Bruttomarge wird voraussichtlich im niedrigen vierzig Prozent-Bereich liegen, während die Segmentergebnismarge bei etwa 20 Prozent erwartet wird. Trotz der aktuellen Herausforderungen plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von etwa 2,8 Milliarden Euro, was auf eine langfristige Wachstumsstrategie hindeutet.

