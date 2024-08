Hand aufs Herz: Hätten Sie gedacht, dass allein vier SDAX-Unternehmen ihren Hauptsitz in Dortmund haben? Mit Elmos Semiconductor und ThyssenKrupp Nucera kommen zwei davon sogar auf einen Börsenwert von mehr als 1 Mrd. Euro. Die beiden anderen Vertreter - Adesso und Borussia Dortmund - können da nicht ganz mithalten, sind aber ebenfalls recht ordentlich kapitalisiert ... The post Elmos Semiconductor: Die Nummer 1 aus Dortmund appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...