Der DAX dürfte am Montag seinen Kursrutsch fortsetzen. Der X-DAX als Indikator für den deutschen Leitindex DAX signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 2,4 Prozent auf 17.246 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 2,6 Prozent tiefer erwartet. Angesichts der deutlichen Verluste in der Vorwoche im Zuge schwacher Weltbörsen und der Furcht vor einer Rezession in den USA dürfte der DAX nun die viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie unterschreiten, die Hinweise auf den ...

