* Auch deutsche Privatanleger lieben Nvidia* Vorbild Cisco Systems* Gold mit neuem Rekordhoch

Liebe Leser,



die US-Börse befindet sich in der Endphase einer riesigen Spekulationsblase. Die Überbewertung hat sogar die alten Rekorde der Jahre 2000 und 1929 hinter sich gelassen. Jetzt mehren sich die Zeichen für das Ende dieser extrem spekulativen Episode, da weitere sehr wichtige Kennzahlen, die wir in der aktuellen Monatsausgabe meines Börsenbriefes Krisensicher Investieren besprechen, eine US-Rezession signalisieren.



Zu jeder großen Spekulationsblase gehört eine Innovation, an der sich die Phantasie von Anlegern, Spekulanten, Analysten und Journalisten entzünden kann. Diese Rolle spielt im aktuellen Zyklus alles, was sich irgendwie mit dem schillernden Begriff "künstliche Intelligenz" und den dazugehörigen Chips in Verbindung bringen lässt.

Den vollständigen Artikel lesen ...