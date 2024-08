Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

Erfolgreiche Sunrise Berufsbildung: 7.9% Lehrstellenquote, 100% Erfolgsquote, über zwei Drittel Berufseinsteigende, 63 neue Lernende am Start.



05.08.2024 / 09:49 CET/CEST





Im Juli haben 53 Sunrise Lernende ihre Abschlussprüfungen abgelegt. Die Erfolgsquote betrug wiederum 100%, alle Lernenden haben den Berufsabschluss erfolgreich gemeistert.

Mit 35 Lehrabgehenden bleiben über zwei Drittel bei Sunrise und starten hier ab August 2024 ihre Berufspraxis. Gleichzeitig starten 63 neue Lernende ihre Berufsausbildung bei Sunrise.

Gesamthaft bildet Sunrise über 203 Lernende aus. Mit einer Lehrstellenquote von 7.9% gehört Sunrise zur Spitze der Grossunternehmen, die am meisten Lernende ausbilden. «Mit einer Lehrstellenquote von 7.9% übertreffen wir nicht nur jene der Mitbewerber deutlich, sondern gehören seit Jahren schweizweit zur Spitze der Grossunternehmen, die am meisten Lernende ausbilden. Wir setzten stark auf das duale Ausbildungssystem und bilden unsere jungen Profis selbst aus. Über zwei Drittel der Lehrabgehenden treten bei uns ihren ersten Job an und werden langjährige Mitarbeitende. Das spricht für sich und wir sind stolz darauf, die jungen Menschen auf ihrem Karriereweg umfassend begleiten zu können», sagt André Krause, CEO von Sunrise. Sunrise verzeichnet regelmässig eine 100%ige Erfolgsquote bei den Lehrabgehenden und das schon seit Jahren. So auch 2024, in dem eine Sunrise Lernende zudem die beste praktische Prüfung (VPA) von allen angehenden Fachleuten Kundendialog der gesamten Schweiz ablegte. Umfassendes Engagement für Ausbildung und Betreuung Solche Erfolge sind das Ergebnis eines hohen Engagements für die Ausbildung und Betreuung der Lernenden. Sunrise hat das Berufsangebot stetig erweitert und ab August 2024 bildet Sunrise insgesamt 203 Lernende als Kaufleute, im Detailhandel, Kundendialog, in der Mediamatik, als ICT-Fachleute und in der Informatik aus. Ab 2025 werden erstmals auch Ausbildungsplätze für Multimediaelektronikerinnen und -elektroniker angeboten. Mit 203 Lernenden auf rund 2560 Vollzeitäquivalente erreicht Sunrise eine Lehrstellenquote von 7.9%, die den Schweizer Durchschnitt bei Grossunternehmen (3.7%, ab 250 Vollzeitäquivalente) um mehr als das Doppelte übertrifft und auch rund 30% über der Quote von ICT Berufsbildung Schweiz liegt. Bei der Ausbildung und Betreuung der Lernenden achtet Sunrise stark darauf, den Lernenden auf Augenhöhe zu begegnen und sie vollwertig in die verschiedenen Teams zu integrieren. Die Lernenden haben Zugang zu modernsten Infrastrukturen, beispielsweise im «Digital Avengers Lab» mit einem eigenen Foto- und ein Podcast-Studio für angehende Mediamatikerinnen und Mediamatiker. Ein besonderes Augenmerk liegt ebenfalls auf den Kontakten und den Austausch in der jeweiligen Altersgruppe sowie über die verschiedenen Ausbildungsberufe hinweg. Dazu treffen sich die Lernenden unter anderem zwei Mal pro Jahr in Lagern und widmen sich einem übergeordneten Projektthema, wie beispielsweise «Nachhaltigkeit» oder «Budget». Im August treffen sie sich jeweils an den «Welcome Days», um sich gegenseitig und das Unternehmen kennenzulernen.





Medienmitteilung (PDF)



Sunrise

Media Relations

media@sunrise.net

0800 333 000



Ende der Medienmitteilungen