Wien (ots) -Der führende deutsche Online-Glücksspielanbieter unterstützt im Rahmen einer auf mehrere Jahre ausgelegten Sponsoring-Partnerschaft den Champions-League-Finalisten 2024.StarGames ist Premium-Partner von Borussia Dortmund, dem Champions-League-Finalisten von 2024, und erhält während sämtlicher Bundesliga-Heimspiele des BVB eine noch nie da gewesene Sichtbarkeit auf Premium-360°-LED-TV-Banden und weiteren prominenten Werbeflächen des SIGNAL IDUNA PARK - mit einem Zuschauerschnitt von über 80.000 das meistbesuchte Fußballstadion Deutschlands.Außerdem wird das StarGames-Logo im Stadion-TV sowie auf einer Vielzahl digitaler Flächen für Millionen von Fans des achtfachen deutschen Meisters zu sehen sein. Dabei besonders hervorzuheben: StarGames.de (https://www.stargames.de/de) profitiert als alleiniger Presenter der beliebten "Fakten zum Spiel" von einer enorm reichweitenstarken Branding-Platzierung auf verschiedenen Social-Media-Kanälen der Borussen.Regelmäßige Promotion-Aktivitäten für die im August startende Bundesliga-Saison 2024/25, wie etwa Produktionen spannender Content-Formate und exklusive Ticketverlosungen für die StarGames-Community, sind ebenfalls bereits in Planung.László Pados, Brand Manager, StarGames: "Wir fühlen uns geehrt, mit Borussia Dortmund eine Institution des Spitzenfußballs mit weltweiter Strahlkraft als Partner gewonnen zu haben. Der BVB steht für die pure Liebe zum Spiel, Tradition, Teamgeist und Fairplay - Werte, die auch Grundpfeiler unserer Unternehmensphilosophie sind. Es macht uns und die ganze Greentube-Gruppe stolz, als erste deutsche Online-Spielothek mit Fokus auf sicheres Automatenentertainment eine derart umfangreiche Partnerschaft mit einem der Topvereine Deutschlands verkünden zu können. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."Carsten Cramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund: "Wir freuen uns, mit StarGames ab der kommenden Saison einen neuen Premium-Partner beim BVB begrüßen zu dürfen, der ein starker, innovativer Vertreter seiner Branche ist und von seinen Kunden für einen verlässlichen Umgang geschätzt wird."Gerald Hattenberger, Director Marketing Operations RMG, Greentube: "Der Erfolg von Borussia Dortmund beruht auf einer klaren, geradlinigen Vision, bedingungslosem Einsatz und starkem Miteinbezug der eigenen Fans. So entsteht eine Energie, die Großes möglich macht, wie die zuletzt gezeigten Leistungen in der Champions League eindrucksvoll bewiesen haben. Umso mehr inspiriert und begeistert uns, nun Teil der BVB-Familie zu sein und aus Überzeugung gemeinsame Projekte umzusetzen."Über StarGamesStarGames ist eine deutsche Online-Spielothek mit langjähriger Tradition und einem Hauptaugenmerk auf verantwortungsvollem Glücksspiel. Die seit 2018 zur Greentube-Gruppe gehörende iGaming-Website ist der deutsche Premiumanbieter von NOVOLINE-Spielen, mit internationalen Erfolgstiteln wie Book of Ra deluxe oder Lucky Lady's Charm deluxe und Gameplay-Innovationen am Puls der Zeit. Auf StarGames können außerdem die angesagtesten Automatenspiele bekannter deutscher sowie internationaler Partnerstudios in einem innovativen und sicheren Spielumfeld genossen werden. StarGames steht auf der Whitelist der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL).