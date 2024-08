Das dänische Start-up Shiney AI will mit gezielten SMS- und E-Mail-Kampagnen den Photovoltaik-Installationsunternehmen neue Kunden verschaffen. Dabei setzt es auf bereits vorhandene Kontakte in der Datenbank und künstliche Intelligenz. In Deutschland suchen aktuell viele Photovoltaik-Installationsbetriebe händeringend nach Aufträgen, doch neue Kunden sind rar. Zur Gewinnung neuer Kunden nutzen dabei viele den Kauf von Leads oder auch Kampagnen auf Social Media. Doch die Kosten für den Kauf von Leads sind in jüngster Vergangenheit deutlich gestiegen und die Erfolgsquoten bei Social-Media-Kampagnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...