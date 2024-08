Der DAX eröffnete am Montag mit einem deutlichen Minus von 0,76 Prozent bei 17.525,59 Punkten und rutschte im Laufe des Tages weiter ab. Grund für die heftigen Kursverluste am deutschen Aktienmarkt sind vor allem gestiegene Rezessionssorgen, ausgelöst durch den unerwartet schwachen US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag. Dieser heizte die Befürchtungen der Anleger vor einer anhaltenden Wirtschaftsabkühlung in den USA an. Die schwächelnde Konjunktur spiegelte sich auch in einer bislang enttäuschend verlaufenen Berichtssaison wider.

Technologiesektor unter Druck

Besonders betroffen von den Kursverlusten waren Technologieunternehmen. Einige US-Tech-Schwergewichte, darunter Amazon, mussten nach der Vorlage ihrer Quartalszahlen erhebliche Einbußen hinnehmen. Die Amazon-Aktie geriet unter Druck, da Investoren zunehmend besorgt sind über die Auswirkungen der wirtschaftlichen Unsicherheit [...]

