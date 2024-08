Umsatz gesteigert, Gewinnprognosen geschlagen: So schlecht ist es für Apple im abgelaufenen Quartal nicht gelaufen - auch dank eines überraschend guten iPhone-Geschäfts. Am Thema Künstliche Intelligenz (KI) kommt auch Apple nicht vorbei. Allerdings können nur Nutzer der Top-Geräte der iPhone-15-Serie die Anwendungen bislang nutzen. Insgesamt verkaufen sich die Geräte gut, China einmal außen vor gelassen. Die Quartalszahlen können dennoch überzeugen. Apple, an der Börse rund drei Billionen Dollar ...

