Tesla hält an seinen Expansionsplänen für die Gigafactory in Grünheide fest, obwohl der Zeitpunkt der Milliarden-Investition noch ungewiss ist. André Thierig, Werksleiter der deutschen Tesla-Fabrik, betont die Notwendigkeit klarer Marktsignale vor größeren Investitionen. Der Elektroautomarkt befindet sich derzeit in einer Flaute, was sich in rückläufigen Neuzulassungszahlen widerspiegelt. Trotz dieser Herausforderungen bleibt Tesla optimistisch und passt seine Strategie an die aktuelle Marktlage an.

Flexibilität und Innovation als Schlüssel zum Erfolg

Um wettbewerbsfähig zu bleiben, setzt Tesla auf Flexibilität in der Produktion und erschließt neue Märkte. Die Fertigung von Rechtslenker-Modellen für Großbritannien und Irland am Standort Grünheide eröffnet zusätzliche Absatzmöglichkeiten. Gleichzeitig optimiert das Unternehmen seine Prozesse durch verstärkte Automatisierung, um effizienter zu produzieren. Diese Maßnahmen sollen Tesla dabei helfen, gestärkt aus der aktuellen Marktschwäche hervorzugehen und für zukünftiges Wachstum gerüstet zu sein.

