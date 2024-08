Verbio betreibt Bioraffinerien, die Biomasse in verschiedene Biokraftstoffe wie Biodiesel, Bioethanol und Biomethan sowie in eine Reihe von Chemikalien umwandeln und bietet damit eine größere Produktionsflexibilität als viele kleinere Wettbewerber. Verbio profitierte von Europas Bestreben nach klimafreundlicher Energie und verzeichnete im GJ2022 ein deutliches Umsatz- und Margenwachstum. Steigende Rohstoffkosten und sinkende Bioenergiepreise, die durch das chinesische Biokraftstoffdumping noch verschärft wurden, haben den Markt jedoch in letzter Zeit unter Druck gesetzt. Die EU hat die Situation untersucht und wird im August 2024 neue Zölle einführen. Erhöhte staatliche Biokraftstoffquoten für Mineralölunternehmen und die Expansion von Verbio in die USA werden voraussichtlich bis zum GJ2026 ein zweistelliges Wachstum und verbesserte Margen ermöglichen. Mit einer starken Finanzlage und einem erfahrenen Management ist Verbio gut gerüstet, um die Marktvolatilität zu überstehen. Die Analysten von mwb research empfehlen die Aktie zum KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 30,00, was ein Kurssteigerungspotenzial von 96,5% bietet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Verbio%20SE