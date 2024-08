FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 05.08.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS PENNON TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 685 (955) PENCE - BARCLAYS CUTS SEVERN TRENT TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 2500 (3320) PENCE - BARCLAYS CUTS UNITED UTILITIES TO 'UNDERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 975 (1315) PENCE - BERENBERG RAISES ECORA RESOURCES PRICE TARGET TO 150 (140) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 60 (68) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS PRUDENTIAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 865 (1350) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 30 (35) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IAG PRICE TARGET TO 255 (250) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS GREGGS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 3350 PENCE - JEFFERIES CUTS SENIOR PLC PRICE TARGET TO 210 (215) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WOOD GROUP PRICE TARGET TO 230 (210) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS INTERMEDIATE CAPITAL PRICE TARGET TO 2623 (2703) PENCE - 'OW' - JPMORGAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5300 (5280) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 800 (1100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 155 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 9800 (9000) PENCE - 'SECTOR PERFORM'



