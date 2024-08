© Foto: DALL*E



Nvidias mit Spannung erwarteter Chip für künstliche Intelligenz "Blackwell" B-200 wird sich Berichten zufolge verzögern, was die gesamte KI-Branche in einen Zustand der Unsicherheit versetzt.Der Tech-Nachrichtendienst The Information behauptet, dass ein Microsoft-Mitarbeiter und mindestens zwei weitere Personen, die mit der Situation vertraut sind, erklärt haben, dass das Datum der Markteinführung des neuen Chips aufgrund eines Designfehlers um mindestens drei Monate verschoben wurde. Während Nvidia noch kein öffentliches Datum für die Markteinführung genannt hatte, kündigte CEO Jensen Huang kürzlich an, dass das Unternehmen am 31. Juli auf der SIGGRAPH-Veranstaltung in Denver, Colorado, …