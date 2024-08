Kornelius Purps (antea): Zehn Gründe für einen heißen Sommer

02.08.2024 -

Mir fiel dieser Tage eine Umfrage in die Hände, wo man sich fragt, wer so etwas fragt: "Wie wichtig ist Ihnen Anzahl und Größe von Taschen beim Hosenkauf?" Das Umfrageergebnis lässt nicht vermuten, uns stünde eine Hosentaschenrevolution ins Haus: Für ein Drittel ist das Taschenthema wichtig, für ein Drittel unwichtig und ein Drittel hat keine Meinung oder trägt Rock. Man hätte auch fragen können, "Wie wichtig ist Ihnen Anzahl und Größe von Aktienmarktkorrekturen während des Sommerurlaubs?" Falls Sie hier das Kästchen "wichtig" ankreuzen, habe ich etwas für Sie, bevor sich die CONCLUSIO selbst in die Sommerpause verabschiedet: Eine Liste mit zehn Punkten, die das Börsengeschehen in den Sommerwochen bestimmen dürften. Viele Aktienindizes erleiden gerade ihre stärksten Kurseinbußen im bisherigen Jahresverlauf. Rückschläge von rund sechs Prozent wie beim DAX oder dem S&P 500 sind für sich genommen nichts Ungewöhnliches und treten statistisch gesehen alle zwei Monate auf. Und mit etwas besseren Nachrichten von der Konjunkturseite kann sich das Blatt auch ganz schnell wieder wenden.

(...)

