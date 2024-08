Unterföhring (ots) -Supermärkte. Drogerien. Möbelhäuser. Modeketten. Alle im SAT.1-Check! Den Auftakt der vierteiligen Servicereihe macht am Montag, 12. August, um 20:15 Uhr "Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!": Rund 200 Milliarden Euro Umsatz verzeichnete der deutsche Lebensmittelhandel im Jahr 2023. Neben Discountern sind für die Mehrheit der Deutschen Supermärkte das Ziel der Wahl für den Einkauf - für über 40 Prozent sogar mehrmals die Woche, wie eine aktuelle von SAT.1 in Auftrag gegebenen "forsa"-Umfrage ergab. Doch wie schneiden Edeka, Kaufland, Rewe & Co in Sachen Auswahl, Frische, Qualität und Eigenmarken ab? Und was unterscheidet sie von ihrer Discounter-Konkurrenz? Der SAT.1-Check blickt hinter die Kulissen der deutschen Supermarkt-Giganten, spricht mit deren Geschäftsführer:innen sowie renommierten Branchen-Expert:innen und entdeckt vor Ort, wo Supermärkte tatsächlich günstiger und besser sind als Discounter.Die SAT.1-Checks am Montag in der Prime-Time im Überblick:12. August: "Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!"19. August: "DM, Rossmann, Müller & Co. - Der SAT.1 Drogerie-Check!"26. August: "Ikea, XXXLutz, Segmüller & Co. - Der SAT.1 Möbelhaus-Check!"2. September: "H&M, Primark, C&A & Co.- Der SAT.1 Modeketten-Check!""Rewe, Edeka, Kaufland & Co. - Der SAT.1 Supermarkt-Check!" - am Montag, 12. August 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Pressekontakt:Barbara Stefanerphone: +49 (0) 89 9507 - 1128email: Barbara.Stefaner@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 9507 - 1191email: Clarissa.Schreiner@seven.oneInfos und Fotos: www.presse.sat1.deOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5837208