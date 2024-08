Zürich - An den internationalen Finanzmärkten setzt sich die Korrektur der vergangenen Tage auch zu Wochenbeginn fort - auch an der Schweizer Börse. Erneut sind alle Anlageklassen betroffen. Risikoreichere Anlagen wie Aktien werden massiv aus den Depots geworfen und sichere Häfen wie der Schweizer Franken oder Gold verstärkt gesucht. Auslöser für den Ausverkauf waren in der vergangenen Woche schwache US-Konjunkturdaten. Insbesondere der schwache ...

