Nach der Übernahme von MorphoSys durch Novartis hatte das Münchener Biotech-Unternehmen Delistings seiner Aktien angekündigt. Diese wurden nun vollzogen. "Seit Börsenschluss am 2. August 2024 sind die Aktien von MorphoSys nicht mehr zum Handel an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen", so MorphoSys am Montag. An der Nasdaq werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...