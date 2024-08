In einem heute versendeten Newsletter warnt die Commerzbank vor einem möglichen "schwarzen Montag". Tatsächlich hängt die Stimmung an den Märkten weiter auf Halbmast. Die Börsen in Japan erlebten einen historischen Einbruch und auch der DAX zeigte sich in ersten Notierungen noch einmal deutlich schwächer als per Handelsschluss am Freitag.Anzeige:Aufgrund der bestehenden Rezessionssorgen rechnet die Commerzbank (DE000CBK1001) nicht damit, dass die Stimmung sich schnell wieder drehen könnte. Auch der eigene Aktienkurs ...

