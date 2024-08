Shanghai (ots/PRNewswire) -Im Juli 2024 wurde SANY Renewable Energy, ein führender Hersteller von sauberer Energietechnologie, Mitglied der China ESG Alliance und bekräftigte damit sein Engagement für nachhaltige Praktiken und die Förderung des Windenergiesektors. Durch seine Mitgliedschaft wird SANY zum Austausch bewährter Verfahren und zur Förderung kohlenstoffarmer Innovationen beitragen und die grüne Transformation der Lieferkette vorantreiben.Die China ESG Alliance, die am 13. April 2023 von führenden Unternehmen und Organisationen in Suzhou gegründet wurde, soll Expertenwissen und Ressourcen bündeln, um klimatechnische Lösungen mit globaler Wirkung zu entwickeln. Zu den Mitgliedern gehören Branchenriesen wie Microsoft, Lenovo und Tencent sowie andere wichtige Akteure wie Honor, Luxshare, LONGi Green Energy Technology, LinkedIn, Sunwoda Electronic, Danfoss, SF Express, CDP und die Shanghaier Umwelt- und Energiebörse.Bis Ende 2023 haben die Windkraftanlagen von SANY 84,2 Milliarden kWh erzeugt und damit die Kohlendioxidemissionen um etwa 48 Millionen Tonnen reduziert. Durch den Beitritt der China ESG Alliance ist SANY in der Lage, seine Zusammenarbeit auf internationaler Ebene auszuweiten, wobei der Schwerpunkt auf der Erforschung und Umsetzung von umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Projekten liegt.SANY Renewable Energy engagiert sich weiterhin während des gesamten Lebenszyklus seiner Produkte für ökologische Nachhaltigkeit und setzt fortschrittliche Technologie und Management ein, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Energieeffizienz zu verbessern. Das Unternehmen verfolgt außerdem umfassende Strategien zur Senkung des Kohlendioxidausstoßes, einschließlich Kohlenstoffinventaren und Bewertungen des ökologischen Fußabdrucks, um Emissionsreduktionsziele festzulegen und zu erreichen.Ein bemerkenswertes Projekt, das das Engagement von SANY für nachhaltige Praktiken unterstreicht, ist der Shenxianling-Windpark, bei dem das Unternehmen während der Entwicklung auf den Umweltschutz und die Einbeziehung der Gemeinschaft vor Ort gesetzt hat. Durch den hohen Fokus auf Bodensanierung und Wiederherstellung der Vegetation hat das Projekt nicht nur Umweltziele erreicht, sondern auch den lokalen Tourismus und das Wirtschaftswachstum angekurbelt und sich als Chinas erster ökologisch intelligenter Windpark etabliert.Darüber hinaus weitet SANY seine Nachhaltigkeitsbemühungen auf die gesamte Lieferkette aus: 92 % seiner Lieferanten halten sich an den Verhaltenskodex für Lieferanten. Das Unternehmen unterstützt diese Partner mit Nachhaltigkeits-Selbsteinschätzungen und ESG-Schulungsprogrammen, um ihre Umweltkompetenz zu stärken.Unter dem Leitmotiv "Intelligente Fertigung ist zukunftsweisend" und der Vision "Förderung der effizienten Nutzung von sauberer Energie für die Menschheit" hat sich SANY Renewable Energy der Aufgabe verschrieben, eine führende Rolle bei der globalen Umstellung auf saubere Energie zu übernehmen und einen wichtigen Beitrag zu Chinas Zielen der Kohlenstoffneutralität und dem globalen Übergang zu nachhaltiger Energie zu leisten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2475203/SANY_3_X_MW___11_X_MW_platform_wind_turbine.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sany-renewable-energy-verstarkt-sein-engagement-fur-nachhaltigkeit-und-tritt-der-china-esg-alliance-bei-302214261.htmlPressekontakt:Dongxu Shen,shendx3@sany.com.cnOriginal-Content von: Sany Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121623/5837444