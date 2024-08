NEC Asia Pacific (NEC APAC), die regionale ASEAN-Zentrale des globalen Technologieunternehmens NEC Corporation, und Spectro Cloud, ein in Kalifornien ansässiger führender Anbieter von Kubernetes-Managementplattformen, haben eine strategische Vereinbarung unterzeichnet, um Cloud-native Innovationen für Unternehmen voranzutreiben.

NEC APAC and Spectro Cloud sign strategic agreement. From left to right: Saad Malik, CTO Co-founder, Spectro Cloud; Kyle Goodwin, VP of Global Sales, Spectro Cloud; Job Chan, Head of RHQ Managed Services, Vice President, NEC Asia Pacific; Walter Lee, Head/Snr Director, Regional Strategy Planning, Managed Services Regional Hub, NEC Asia Pacific. (Photo: Business Wire)

Mit dem exponentiellen Wachstum moderner, containerisierter Anwendungen, einschließlich KI/ML-Workloads, Echtzeit-Analysen und Datenbanken mit verschiedenen Anwendungsfällen in verschiedenen Branchen, benötigen Unternehmen Fähigkeiten auf Unternehmensniveau, um diese Anwendungen effizient und sicher auszuführen. NEC hat den immensen Wert der Palette-Plattform von Spectro Cloud erkannt, die nahtlos in jeder Umgebung funktioniert: in Clouds, Rechenzentren und Edge-Standorten. Da die Nachfrage nach containerisiertem Management im großen Maßstab wächst, ist NEC bestrebt, sein Angebot zu erweitern und seinen Kunden einen Weg zur Vereinfachung der Skalierung ihrer Kubernetes-Anforderungen über einen von Spectro Cloud betriebenen Managed Service zu bieten.

"Wir haben eine gemeinsame Vision mit Spectro Cloud: die Unterstützung unserer Kunden bei der Einführung eines Cloud-nativen Ansatzes durch fortschrittliche Technologie, die einen überragenden Wert liefert. Durch die Nutzung der Palette-Funktionen von Spectro Cloud möchte NEC sein Cloud-Native-Angebot verbessern und seine Dienstleistungen für lokale Behörden, Gesundheitsdienstleister und kommerzielle Unternehmen erweitern", sagte Job Chan, Leiter der RHQ Managed Services, Vice President, NEC APAC.

NEC ist der exklusive Managed-Services-Partner von Spectro Cloud in Singapur.

NEC betont, dass die Infrastruktur das Herzstück des Geschäftsbetriebs ist und für die bestmögliche Leistung kontinuierlich verwaltet und optimiert werden muss. Die Palette-Plattform von Spectro Cloud bietet eine hochgradig anpassbare Lösung, die es Unternehmen auf einzigartige Weise ermöglicht, Kubernetes-Cluster auf ihre spezifischen Bedürfnisse zuzuschneiden, indem sie ihren eigenen Stack aus Cloud-nativen Komponenten und Konfigurationen zusammenstellen, die alle deklarativ und skalierbar verwaltet werden. Sie bietet eine integrierte Plattform für die effektive Verwaltung des gesamten Lebenszyklus jeder Kubernetes-Umgebung, egal ob neu oder vorhanden, einfach oder komplex, klein oder groß, an jedem beliebigen Standort, mit einer Skalierung von Tausenden von Clustern.

Mit der zunehmenden Einführung von Hybrid- und Multi-Cloud-Strategien suchen Unternehmen zunehmend nach der Flexibilität und Ausfallsicherheit von mehreren Cloud-Anbietern und On-Premises-Umgebungen, ohne dabei auf Auswahlmöglichkeiten verzichten zu müssen. Die Palette-Plattform von Spectro Cloud unterstützt diesen Trend, indem sie einen nahtlosen Betrieb, konsistente Richtlinien und ein einheitliches Management über verschiedene Infrastrukturen und jede Kubernetes-Distribution sowie die Integration des Cloud-Native-Ökosystems hinweg ermöglicht und damit den Bedarf an flexiblen, umfassenden Lösungen zur Optimierung der Bereitstellung und des Betriebs von Cloud-Native-Anwendungen unterstreicht. Diese Ergänzung des NEC-Dienstleistungsportfolios wird es Unternehmen in der Region ermöglichen, ihre Kubernetes-basierte Infrastruktur von der Cloud bis zum Edge über eine beliebige Anzahl von Clustern zu erweitern und ihre Anwendungsinnovation im großen Maßstab zu unterstützen.

"Wir freuen uns sehr, mit einem Branchenführer wie NEC zusammenzuarbeiten, um das regionale Cloud-Native- und Kubernetes-Ökosystem besser zu unterstützen und unsere Gesamtpräsenz in der APAC-Region zu erweitern", sagte Alex Septoff, Leiter für Channel and Alliances bei Spectro Cloud.

Das kombinierte Wissen und die Erfahrung von NEC und Spectro Cloud werden ein robustes Support-System für die Navigation durch die Komplexität der Cloud-Native-Einführung und -Optimierung bieten. Diese Weltklasse-Allianz steht für eine gemeinsame Vision der Transformation der Branche, da sowohl NEC als auch Spectro Cloud neue Innovationen in der modernen Anwendungsinfrastruktur vorantreiben. Gemeinsam wollen sie Unternehmen in die Lage versetzen, mehr Effizienz, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen.

Über NEC APAC

In NEC Asia Pacific sind wir führend bei der Förderung der Smart-Nation-Initiativen in Singapur, indem wir vertrauenswürdige Technologie mit sozialer Verantwortung verbinden. Als führender Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie bieten wir innovative Lösungen in den Bereichen KI, Analytik, Daten, digitale Dienste, Unternehmensinfrastruktur und Managed Services, um die Sicherheit zu fördern und die Lebensqualität des Einzelnen und der Gemeinschaft zu verbessern.

Unsere technologischen Fortschritte, die dem Datenschutz und der ethischen Nutzung gewidmet sind, stärken das Vertrauen von Unternehmen und Bürgern.

Zusammen mit unseren Forschungslabors bietet NEC Asia Pacific modernste Technologien für die öffentliche Sicherheit, Cybersicherheit und Unternehmenslösungen an, um intelligente und nachhaltige Städte zu ermöglichen, mit der Vision, eine bessere Zukunft zu schaffen.

Für weitere Informationen und um mehr über die innovativen Lösungen von NEC Asia Pacific zu erfahren, besuchen Sie bitte https://sg.nec.com/.

Über Spectro Cloud

Spectro Cloud ermöglicht es Unternehmen auf einzigartige Weise, Kubernetes in der Produktion in großem Umfang einzusetzen und zu verwalten. Die Palette Enterprise Kubernetes Management Plattform gibt Plattform-Engineering- und DevOps-Teams mühelose Kontrolle über den gesamten Kubernetes Lebenszyklus. Durch die Unterstützung von VM- und Container-Workloads ist Palette eine wirklich einheitliche Verwaltungsplattform für Clouds, Rechenzentren, Bare-Metal- und Edge-Umgebungen. Ops-Teams sind in der Lage, ihre Entwickler mit kuratierten Kubernetes-Stacks und -Tools zu unterstützen, die auf ihren spezifischen Bedürfnissen basieren, mit granularer Governance und Sicherheit auf Unternehmensniveau.

Spectro Cloud wurde 2019 von CEO Tenry Fu, Vice President of Engineering Gautam Joshi und Chief Technology Officer Saad Malik gegründet und wird von Stripes, Sierra Ventures, Qualcomm Ventures, NEC und Translink Orchestrating Future Fund, Boldstart Ventures, Westwave Capital, Alter Venture Partners, Firebolt Ventures, T-Mobile Ventures und TSG unterstützt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.spectrocloud.com oder folgen Sie @spectrocloudinc und @spectrocloudgov auf X.

