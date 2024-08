Kommentar: Crash-Tage wie der heutige gehören seit jeher zur Börse dazu. Dennoch breitet sich in einigen Sektoren am Montag spürbar Panik aus. Altmeister Warren Buffett hingegen sitzt relaxt auf einem Cash-Berg und wird zum richtigen Zeitpunkt wieder mutig agieren.Autsch! Kräftige Tech-Korrektur am Montag. Nach mehreren hundert Prozent Kursgewinnen bei Nvidia, SuperMicro und Co war ein Sommergewitter absehbar - die Plötzlichkeit hat dann einige Marktteilnehmer dennoch kalt erwischt.Wie jüngst im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...