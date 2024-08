© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Pavlo Gonchar



MercadoLibre, der führende E-Commerce-Anbieter in Südamerika, hat mit seinen neuesten Quartalszahlen für Begeisterung gesorgt und die Marktprognosen deutlich übertroffen.Die Umsätze des Unternehmens stiegen im zweiten Quartal um beeindruckende 113 Prozent auf 5,07 Milliarden US-Dollar, weit über den erwarteten 4,67 Milliarden US-Dollar. Besonders gut lief es in Mexiko (+66 Prozent) und Brasilien (+51 Prozent), während Argentinien eine leichte Erholung verzeichnete (+1 Prozent). "Die Q2-Zahlen fielen unseres Erachtens ausgezeichnet aus", meint DZ-Bank-Analyst Markus Leistner. "MELI glänzte mit einer deutlichen Verbesserung der Profitabilität. Zudem war das Umsatzwachstum in Brasilien und …