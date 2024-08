Neben der öffentlichen Tankanlage entsteht auch noch eine Abfüllstation. Die ersten Wasserstoffmengen wollen RWE und die Westfalen Gruppe über Ausschreibungen verkaufen. Unweit des Gaskraftwerks Emsland in Lingen haben RWE und die Westfalen Gruppen mit dem Aufbau einer Wasserstoff-Tankinfrastruktur begonnen. Das "H2 Filling Hub Lingen" wird eine öffentliche Wasserstoff-Tankstelle für Nutzfahrzeuge am Haupttor des RWE-Gaskraftwerks sowie eine nicht öffentlich zugängliche Abfüllstation für Tankfahrzeuge umfassen. Der grüne Wasserstoff werde aus dem Pilotelektrolyseur in Lingen stammen, der in Kürze ...

