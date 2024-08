Der Mittelstand wird oft als große Bremse beim Thema Digitalisierung abgetan. So schwarz ist das Bild jedoch gar nicht.KMUs sind durchaus gewillt beim Thema Digitalisierung voranzukommen und sehen dort auch Handlungsbedarf - das sagen 70 Prozent. Den dringendsten Bedarf, sehen Unternehmen laut einer Studie bei der IT-Sicherheit, berichtet Computerwoche. Danach folgt der Bereich Cloud. Was konkrete Maßnahmen angeht, gaben beim Thema IT-Sicherheit insgesamt 64 Prozent an, dort bereits zu handeln oder aber noch in diesem Jahr tätig zu werden. Auch wenn die meisten einem Modernisierungsbedarf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...