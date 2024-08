Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA8583351025 Argo Corp. 05.08.2024 CA03990E1051 Argo Corp. 06.08.2024 Tausch 1:1

CA14919F1071 Cathedra Bitcoin Inc. 05.08.2024 CA14919F2061 Cathedra Bitcoin Inc. 06.08.2024 Tausch 1:1