Die Aktie der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft verzeichnete am Montag einen deutlichen Kursrückgang. Im XETRA-Handel fiel das Papier um mehr als 2 Prozent auf 426,90 Euro. Trotz starker Fundamentaldaten und positiver Analystenmeinungen konnte sich die Aktie dem allgemeinen Markttrend nicht entziehen. Das Tagestief wurde bei 421,70 Euro markiert, was einen signifikanten Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 473,60 Euro darstellt. Experten sehen jedoch weiterhin Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 499,86 Euro an.

Dividendenaussichten und Gewinnprognosen

Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Dividendenausschüttung von 16,12 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeuten würde. Die Gewinnprognose für 2024 liegt bei 46,48 Euro je Aktie. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die langfristige Perspektive für [...]

