Die Intel-Aktie erlebte am Freitag einen dramatischen Absturz, der den gesamten Chip-Sektor in Mitleidenschaft zog. Mit einem Verlust von über 9 Prozent fiel der Kurs auf 19,49 USD, was den tiefsten Stand seit Langem markiert. Dieser Einbruch löschte mehr als 30 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung aus und brachte die Aktie gefährlich nahe an ihr 52-Wochen-Tief heran. Die Ursache für diesen Kursrutsch liegt in den kürzlich veröffentlichten Quartalszahlen, die die Erwartungen der Anleger deutlich verfehlten.

Analysten senken Prognosen

Angesichts dieser Entwicklung haben Finanzexperten ihre Einschätzungen für Intel nach unten korrigiert. Die durchschnittliche Kurszielprognose liegt nun bei 32,00 USD, was immer noch ein erhebliches Aufwärtspotenzial andeutet. Allerdings rechnen Analysten für das laufende Jahr mit einer deutlich reduzierten Dividende von voraussichtlich 0,375 USD pro Aktie, verglichen mit 0,740 USD im Vorjahr. Intel steht vor der Herausforderung, durch umfassende Kostensenkungsmaßnahmen und strategische Neuausrichtungen das Vertrauen der Investoren zurückzugewinnen.

