Der Automobilzulieferer befasst sich detaillierter mit der Möglichkeit, Geschäftsbereiche abzuspalten und an der Börse in die Eigenständigkeit zu entlassen. Durch die Aufspaltung in zwei Konzerne sollen beim DAX-Konzern Potenziale gehoben werden. Eine vollständige Abspaltung mit anschließender Börsennotierung werde nun detailliert geprüft und Schritte für ein Spin-Off vorbereitet, heißt es in einer Ad-Hoc-Mitteilung der Hannoveraner. Der Geschäftsbereich Automotive, der unter anderem Sicherheits-, ...

