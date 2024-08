Dortmund - Stürmer Niclas Füllkrug wird Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund mit sofortiger Wirkung verlassen und sich dem Premier-League-Klub West Ham United anschließen. Das teilte der BVB am Montagabend mit.



"Es war nicht unser Plan, ihn in diesem Sommer abzugeben", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl am Montag. "Vor dem Hintergrund eines außergewöhnlichen Angebotes und seines persönlichen Wunsches, die Chance eines langfristigen Vertrages in der Premier League wahrzunehmen, haben wir uns dennoch dazu entschlossen, dem Transfer zuzustimmen."



Der 31-Jährige unterschreibt in West Ham United einen Vierjahresvertrag bis zum 30.06.2028. Laut Medienberichten beträgt die Ablöse etwa 27 Millionen Euro. Erst vor einem Jahr war Füllkrug aus Bremen zum BVB gewechselt und etablierte sich in Dortmund schnell als Stammspieler.