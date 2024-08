Knorr-Bremse hat heute die Veräußerung seiner Tochtergesellschaft GT Emissions Systems an Rcapital Partners, einem Private Equity Fund aus Großbritannien, bekannt gegeben. GT Emissions Systems mit Hauptsitz in Peterlee (Großbritannien) ist ein führender Anbieter von Abgaskontrollsystemen für Dieselmotoren in On-Highway-Nutzfahrzeugen und Off-Highway-Fahrzeugen. Das Closing der Transaktion wird für das 4. Quartal erwartet. Mit der Veräußerung treibt Knorr-Bremse seine Portfoliooptimierung mit klarem Fokus auf "Strategic Fit" und Performance aktiv weiter voran. Bernd Spies, Mitglied des Vorstands ...

Den vollständigen Artikel lesen ...