Einbruch an den Börsen! Chancen & Risiken in DAX, Dow, Nasdaq & Aktien wie Nvidia, Meta, Intel & Co.

Hintergrund war der gefährliche Mix aus schlechten Makrodaten seitens der USA, gepaart mit der möglichen Notwendigkeit einer schnellen Zinssenkung und starken Abgaben im Bereich der US-Technologie. So verlor Intel am Freitag rund ein Drittel an Wert und auch andere Werte gerieten stark unter Druck, die wir uns hier auszugsweise ansehen.

Zuvor galt der Blick dem Euro-Dollar, welcher nach vielen Monaten nun aus dem Dreieck ausgebrochen ist und nun von der Phantasie einer US-Zinssenkung profitiert. Auch der Goldpreis markierte erst am Freitag ein neues Hoch.

Mit der Einschätzung zum DAX, dem Nasdaq, S&P500 und Dow Jones hatten wir alle großen Märkte zum Wochenstart im Blick und diese dann auch vor dem Hintergrund der Volumen-Durchschnitte eingeschätzt - ob die Stabilisierung auf dieses "Börsengewitter" direkt heute erfolgt oder erst noch weitere Abgaben nach Eröffnung der Wall Street anstehen, müssen wir jedoch abwarten.

Auf die Tops und Flops an der Wall Street gingen wir im Anschluss ausführlich ein und hatten dabei zunächst Intel als großen Verlierer beim Dow Jones und im Nasdaq auf dem Schirm. Der Chipsektor und dabei die KI-Phantasie erodiert und zeigt erst einmal, dass sehr hohe Investitionen bisher eher geringen Erträgen gegenüberstehen. In diesem Fahrwasser fiel auch Nvidia deutlich, sowie Super Micro Computers, die am Dienstag ihre Quartalszahlen vorstellen.

