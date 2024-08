Der US-amerikanische Baumaschinenkonzern Caterpillar steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalsergebnisse. Analysten prognostizieren einen leichten Rückgang des Umsatzes im Vergleich zum Vorjahr, wobei ein Gewinn von 5,54 Dollar pro Aktie erwartet wird. Die Bekanntgabe der Zahlen erfolgt am kommenden Dienstag vor Börseneröffnung. Trotz der rückläufigen Umsatzerwartungen bleibt das Interesse an der Caterpillar-Aktie hoch, was sich in der aktuellen Dividendenrendite von 0,45% widerspiegelt.

Dividendenpotenzial für Anleger

Für Investoren, die an regelmäßigen Dividendenerträgen interessiert sind, bietet Caterpillar interessante Möglichkeiten. Um beispielsweise einen monatlichen Dividendenertrag von 500 Dollar zu erzielen, wären Berechnungen zufolge etwa 1.064 Aktien im Wert von rund 341.406 Dollar erforderlich. Bei einem bescheideneren Ziel von 100 Dollar monatlich würden 213 Aktien genügen. Es ist jedoch zu beachten, dass die Dividendenrendite aufgrund von Kursschwankungen und möglichen Anpassungen der Dividendenzahlungen variieren kann.

