München, 6. August 2024 - Die Cherry SE hat heute ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht und darin die vorläufigen Ergebnisse sowie die Prognosen zum dritten Quartal und dem Gesamtjahr 2024 bekräftigt. Weitere Fortschritte in der ersten Hälfte des Revitalisierungsjahres 2024 erzielt

Umsatz des ersten Halbjahres 2024 in Höhe von 61,6 Mio. Euro leicht über Vorjahresniveau; sehr erfreuliche Entwicklung im Segment DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS

Bereinigte EBITDA-Marge der ersten sechs Monate bei 4,0 %; sequenzieller Margenanstieg von 2,8 % im ersten auf 5,1 % im zweiten Quartal 2024

Vorratsbestand mit 59 Mio. Euro per 30. Juni 2024 saisonal bedingt über den 55 Mio. Euro zum Ende des ersten Quartals; jedoch deutlich unter den 80 Mio. Euro per 30. Juni 2023

Eigenkapitalquote von 56 % nach 51 % zum Jahresende 2023

Prognosen zum dritten Quartal und Gesamtjahr 2024 bekräftigt Konzernumsatz um 0,4 % über Vorjahr, getrieben von dynamischer Nachfrage im Gesundheitssektor Die Cherry SE hat heute ihren Bericht zum ersten Halbjahr 2024 veröffentlicht. Demnach erzielte das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftshalbjahr einen Konzernumsatz von 61,6 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg von 0,4 % gegenüber den im Vergleichshalbjahr des Vorjahres erreichten 61,3 Mio. Euro und ist auf die erfreuliche Entwicklung im Segment DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS zurückzuführen, welches ein Umsatzwachstum von mehr als 60 % erzielte. Im Segment GAMING & OFFICE PERIPHERALS ging der Umsatz um rund 6 % zurück, da das Unternehmen auf Aufträge mit unzureichender Profitabilität verzichtet hat. Bedingt durch eine Auftragsverschiebung ins dritte Quartal sowie den Basiseffekt aus der Vergleichsperiode des Vorjahres, in welcher das Schaltergeschäft noch nicht stillgelegt worden war, blieb der Umsatz auch im Segment COMPONENTS hinter dem des ersten Halbjahres 2023 zurück. Bereinigte EBITDA-Marge des ersten Halbjahres 2024 erreicht 4 % Die bereinigte EBITDA-Marge erreichte im ersten Halbjahr 4,0 % nach den 5,2 % der Vergleichsperiode. Im zweiten Quartal 2023 hatte eine Höherbewertung von Vorräten um 2,8 Mio. Euro die Quartalsmarge auf knapp 14 % angehoben. Ohne jenen Bewertungseffekt hätte sich die Marge auf das bereinigte EBITDA im zweiten Quartal 2024 in etwa auf dem Niveau der Vorjahresperiode und jene des ersten Halbjahres deutlich über dem Vergleichswert bewegt. Auch hier war das Segment DIGITAL HEALTH & SOLUTIONS ursächlich für die erfreuliche Entwicklung. Cherry SE bekräftigt Prognose für das Jahr 2024 Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand der Cherry SE weiterhin davon aus, die am 27. Februar 2024 gesteckten Jahresziele von 140 - 150 Mio. Euro beim Konzernumsatz und von 7 - 8 % bei der bereinigten EBITDA-Marge zu erreichen. Zudem hält der Vorstand an seiner am 18. Juli 2024 veröffentlichten Prognose für das dritte Quartal 2024 fest, wonach ein Konzernumsatz von ca. 35 Mio. Euro (Q3 2023: 27,3 Mio. Euro) und eine bereinigte EBITDA-Marge in der Bandbreite von 5 % - 6 % (Q3 2023: -4,6 %) erreicht werden sollen. Der vollständige Bericht kann unter https://ir.cherry.de/de/home/publications/interim-reports heruntergeladen werden. Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt Cherry SE Nicole Schillinger Investor Relations P: Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München T: +49 (0) 9643 2061 848 E: nicole.schillinger@cherry.de





