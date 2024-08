© Foto: Claudio Schwarz on Unsplash



Der Online-Modehändler Zalando hat den operativen Gewinn im zweiten Quartal erheblich steigern können. Gleichzeitig kündigt die Finanzchefin der Berliner ihren Abschied an.Dank effizientem Bestandsmanagement und reduzierten Logistikkosten stieg der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) um 18,5 Prozent auf 171,6 Millionen Euro, teilte das DAX-Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der Nettogewinn erhöhte sich sogar um knapp 70 Prozent auf 95,7 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nach dem Kurssturz am Montag, der auch die Zalando-Aktie um mehr als 4 Prozent ins Minus gedrückt hatte, legen die Papiere am Dienstag im frühen Handel bei Lang & Schwarz …