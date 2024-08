Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -NAGA freut sich, eine Reihe leistungsstarker Updates bekannt zu geben, die das Benutzererlebnis deutlich verbessern und eine benutzerfreundlichere Handelsumgebung schaffen sollen.Entdecken Sie mühelos Top-TraderDie NAGA.com-Plattform hat ein umfassendes Update der Abschnitte "Top-Trader" und "Bestenliste" erfahren. Die überarbeitete Benutzeroberfläche bietet eine nahtlose und intuitive Möglichkeit, Trader-Informationen zu entdecken und darauf zuzugreifen. Benutzer können Top-Trader einfacher erkunden und filtern, sodass alle relevanten Profile sichtbar sind und detaillierte Informationen nur wenige Klicks entfernt sind.Handeln Sie unterwegs mit verbesserten EinblickenNAGA erkennt den wachsenden Trend zum mobilen Handel und führt die Funktion "Handelssignale" von Trading Central direkt in unsere mobilen Anwendungen ein. Diese Funktion liefert zeitnahe und relevante Handelseinblicke, sodass Benutzer unterwegs auf dem Laufenden bleiben und intelligentere Handelsentscheidungen treffen können.Leistungsbasiertes Copy-TradingIm Rahmen seines fortwährenden Engagements für ein besseres Benutzererlebnis hat NAGA die Gebührenstruktur und Vergütungspolitik seines Copy-Trading-Produkts aktualisiert. Jetzt sind die von Benutzern gezahlten Gebühren und die an Händler vergebenen Prämien leistungsbezogen und spiegeln die tatsächlichen Handelsergebnisse wider. Dies gewährleistet ein System, das erfolgreiche Handelsstrategien belohnt und die allgemeine Benutzerzufriedenheit verbessert.NAGA ist ein wegweisendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine Super-App anbietet, die Social Trading, Aktien- und Krypto-Investitionen sowie Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform integriert. NAGA bedient eine globale Community in mehr als 100 Ländern und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen sowohl für Fiat- als auch für Kryptowährungen. Unsere Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit automatischer Krypto-Konvertierung und Cashback, dynamische Social Feeds und erweiterte Auto-Copy-Funktionen, mit denen Benutzer die Strategien der leistungsstärksten Händler replizieren können. NAGA wurde für ein globales Publikum entwickelt und schafft ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.Treten Sie noch heute der NAGA-Community bei und erleben Sie einen neuen Standard im Handel und im persönlichen Finanzmanagement!Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2475625/NAGA_Mobile_App.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/naga-fuhrt-spannende-upgrades-fur-plattform-und-mobile-app-ein-302215292.htmlPressekontakt:Radu Ionescu,radu@naga.com,+40799999003Original-Content von: NAGA.COM, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175925/5838058