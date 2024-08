Florian Barber (43) wird zum 1. Oktober 2024 Bereichsvorstand Sales & Marketing der LAIQON AG. In der neu geschaffenen Position wird der Dipl.- Bankbetriebswirt direkt an den Chief Executive Officer der Gesellschaft, Dipl.-Ing. Achim Plate, berichten. Florian Barber war zuvor langjährig bei der DJE Kapital AG, zunächst als Leiter Vertrieb Wholesale tätig. Als Head of Sales verantwortete er die Betreuung und den Ausbau des Wholesale-/Retail- und institutionellen Geschäfts. Neben dem Vertriebsteam leitete Barber in dieser Position auch den Client Service, das Account Management, sowie den digitalen ...

